民調領先 柯文哲：沒什麼意義

我要評比

媒體報導民意調查領先，台北市長柯文哲今天說，民調沒什麼意義，跟股票一樣每天有高有低，每天追著跑很累；有意角逐台北市長的民進黨籍立委姚文智說，他繼續努力。

媒體報導，目前被點名未來台北市長人選，支持度前4名分別為柯文哲（24.2％）、前中國國民黨籍立法委員丁守中（12.4％）、新北市長朱立倫（11.1％）與台南市長賴清德（10.2％）。

柯文哲在台北市政府受訪表示，很多東西就是「呆呆地做」，時間久了成績就會出來，認真做好每天的事最重要。

姚文智在立法院受訪表示，現在距選舉還早，現任者有聚光效應，其他人就繼續努力。「我覺得我也還不錯啊，我僅次於神（賴清德），還不錯啊」。1060126

(中央社)