陸企高價標香港土地 蓋屋成本價就百萬

我要評比

中國大陸的海航集團昨天以港幣55億元（約新台幣220億元）成功標得舊啟德機場一塊土地，引起市場矚目。估計日後興建房屋成本價就高達每坪185萬元。

綜合本地媒體的報導，位於九龍半島舊啟德機場的一塊土地早前以競標方式出售，結果昨天公布，海航集團以55億元投得，力壓其餘17家集團。

據報導，這已是海航集團第3次以高價成功投得區內土地。

舊啟德機場地方廣闊，機場搬走後，當局在啟德大興土木，除了建造郵輪碼頭外，同時供應大量土地作興建房屋之用。

有報導指出，按照海航集團的投標價，投得的土地價格每平方英尺高達1萬3000元。如果以一個500平方英尺（約14坪）的房屋計算，興建後成本價要650萬元（約新台幣2600萬元）。換算每坪成本價約新台幣185萬元。

有市場人士表示，由於香港房價持續居高不下，令房地產公司出價競標時更具信心。

根據海航集團的官網，海航於1993年成立，基地在海南島，經營業務包括航空運輸、飯店、旅遊、房地產、商品零售、金融、物流、船舶製造等。1060126

(中央社)