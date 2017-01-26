紐時：川普蘊釀大砍援外經費

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紐約時報（New York Times）今天報導，美國總統川普正在考慮大幅裁減對國際組織的資助，並重新檢視美國可能退出的相關條約及協定。

法新社報導，紐時報導川普新政府正在準備的2道行政命令與草案，將使聯合國與其他組織失去數十億美元資助。

美國到目前為止，是聯合國最大的財政挹注者，提供22%的聯合國運作預算，並資助28%的維和任務，目前每年花費78億美元。

第一道命令草案要求終止資助所有給予巴勒斯坦完整會員地位的聯合國或國際機構，或停止資助支持墮胎的計畫，以及任何規避對伊朗或北韓制裁的活動。

草案另終止資助「被贊助恐怖主義的國家控制、或前述國家對其有實質影響力」的組織，或是停止資助被譴責為有系統地侵犯人權的組織。

命令草案還要求，將其他美國所資助的國際組織，全面刪減至少40%的資助，並設置一個委員會具體檢視美國對聯合國維持和平行動的財政挹注。

第2道命令草案則要求重新檢視全部現行和未決的多邊條約，並要求應退出哪些談判或條約提出建議；巴黎氣候協定將有可能受此命令的影響。（譯者：中央社陳亦偉）1060126

(中央社)