年改國是會議後 蔡總統滿意度回升

民進黨今天公布最新民調指出，70.4%支持在今年內完成年金改革；黨內知情人士透露，年金國是會議後，總統蔡英文滿意度與執政信心都回升，蔡總統滿意度43.9%，執政信心53.2%。

民進黨發言人楊家俍公布最新民調指出，70.4%支持在今年內完成年金改革。

楊家俍說，民調也顯示，年紀愈輕的民眾，對於這次年改支持度愈高，更渴望完成年金改革；40歲以下的軍公教也有超過7成以上支持年改永續方案。

楊家俍指出，對於「18%優惠利率分6年逐年調降歸零」，40歲以下的軍公教受訪者有73.3%支持；至於「公保費率由12%逐年調升至18%」，40歲以下的軍公教受訪者也有73%支持。

楊家俍說，分析年金改革國是會議前、後的民調，民眾對年金改革的支持度是提升的，這代表未來更清楚的政策說明是必要的，要更迅速澄清年改的錯誤訊息與假新聞也是必要的。

他說，年改國是會議之前的假新聞、假訊息，混淆視聽的訊息，也相當程度增加人民對政府不信任，未來將加強澄清錯誤訊息，加強政策說明。

至於前最高法院院長楊仁壽為文批評年改，楊家俍指出，有關溯及既往的討論，各方有討論意見，民進黨尊重各方的意見與討論，但從民調來看，台灣社會對年金改革迫切期待，為了下世代年金的永續，年金改革迫在眉睫，既然社會有高度共識，希望今年內完成年金改革，「政府有責任回應民意的需要」。

另外，民進黨內知情人士透露，這次年金改革民調中，也詢問了有關政府滿意度與執政信心，最新民調顯示，對蔡總統的滿意度是43.9%，執政信心53.2%，相較於年金改革國是會議前是回升的。

民進黨這份電話民調是在1月23日到24日進行，訪問20歲以上具有投票權公民，完成數1009份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1個百分點。1060126

(中央社)