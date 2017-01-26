僑校師資不足 吳新興：建制需求平台

僑務委員會委員長吳新興表示，海外僑校長久以來最困擾師資不足問題，已在籌辦全球僑校師資需求網路平台，如果通路能實現，就能在某種程度上解決問題。

吳新興接受中央通訊社專訪，談到海外僑校經營表示，師資不足是僑校長久以來困擾，僑委會正在建制全球僑校師資需求網路平台，就是師資需求媒合平台，並已開始接觸國內幾所大學院校，如果通路能實現，不但能解決部分僑校師資不足問題，還能協助國內師資到海外僑校教書，另也強化僑校華文教育，鼓勵僑生回台讀書，疏解因少子化而造成對國內大學和教師的衝擊。

吳新興說，這也能強化海外師資培訓，僑委會計畫邀請和安排海外師資回台灣，提供專業訓練，讓這些老師接軌台灣教育，進而提升僑校水準。此外，寒、暑假也會派國內老師到海外僑校。

吳新興表示，透過這樣的方式，希望達到政府整體政策目標，因應少子化影響，讓國內老師到僑校教書，進而也鼓勵僑校學生回台灣讀書，這是新政府上台後整體思維與布局，鼓勵更多僑生回台讀書，同時希望這些在台灣完成大學教育的僑生或外籍生留在台灣。台灣很多產業缺工，需優質人才。

他說，不只台灣在全球招生、搶學生，各國都在搶，台灣須與全世界競爭，教育部提誘因，僑委會在僑務工作加倍努力，配合落實。

此外，吳新興上任後也針對僑胞反映和僑校需求立即反應說，上任後立刻恢復提供海外僑校習作簿，這讓海外僑校都很高興。吳新興說，僑委會關心、服務全球僑胞，在農曆春節前夕，特別向全球僑胞拜年。1060126

(中央社)