MLB》朗神智取簽名球 笑容超可愛！

鈴木一朗（左）在2009年明星賽跟前美國總統歐巴馬要到簽名球，對著鏡頭露出得意笑容。（取自網路）

天啊！以嚴肅、專注著稱的「打擊天才」鈴木一朗，竟然有這樣可愛又促狹的笑容！原來連「朗神」拿到前美國總統歐巴馬的簽名球時，也會樂得跟小孩子一樣呢。

這一幕出現在2009年大聯盟明星賽的美聯明星隊休息室，日本媒體日前披露一朗拿到歐巴馬簽名球，除了開心還笑得有點狡猾的內幕。

原來當年剛上任的歐巴馬受邀到明星賽開球，府方為了避免大批球員向總統要簽名球的困擾，特地下了「不准要簽名」的禁令。

可是一朗真的很想要歐巴馬的簽名，聰明的他也想出了個辦法，在歐巴馬走到他面前的時候，「不小心」讓手中的球掉在地上。歐巴馬撿起球也親切的問：「想要我的簽名嗎？」由於這是總統主動詢問，不是球員「要簽名」，詭計得逞的一朗也對著鏡頭露出了難得的可愛笑容。

(中時電子報)