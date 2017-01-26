NBA》絕不連敗！柯瑞返鄉飆三分領軍逆轉
本季還沒嘗過連敗滋味的勇士，26日揮別前役遭熱火絕殺陰影，靠著返鄉打球的明星後衛柯瑞拿下28分、6助攻，包含投進6顆三分球，杜蘭特也有33分進帳，勇士最終113比103逆轉擊敗地主黃蜂，柯瑞完全不給老爸戴爾面子。
從小都在夏洛特成長的柯瑞，這次返回家鄉，還特別前往自己母校基督家庭高中，參加自己20號高中球衣退役儀式，但在家鄉父老面前打球，他沒忘記自己勇士球員身分，就連自己老爸戴爾也在黃蜂擔任官方球評也一樣。
雙方打完前3節，黃蜂靠著肯巴沃克、巴坦、吉爾克里斯等人火力，還以80比75領先勇士，沒想到末節柯瑞與杜蘭特率先開火，「浪花弟」克雷湯普生、卓雷蒙格林也逐漸發威，一轉眼就扭轉場上局勢，勇士本季就是不想連敗。
除了柯瑞與杜蘭特，湯普生也替勇士拿下19分，格林交出13分、6助攻、4籃板、3火鍋與2抄截的全能演出，更難得的是全場0失誤。
沃克繼續展現強大進攻破壞力，攻下全隊最高26分，且傳出8助攻，可惜無法幫助黃蜂留住主場勝利，巴坦16分、8助攻與6籃板，吉爾克里斯15分、9籃板，馬文威廉斯與伯利納利各有14分，豪斯10分、13籃板。
(中時電子報)
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