持槍案纏身 周立波再發文：看熱鬧也思考一下
大陸脫口秀演員周立波19日在美被搜出毒品與槍枝，遭美國警方當場逮捕，最後以5千美金交保，周立波神隱多日後，日前在微博發文表示，自己自小喜歡玩槍舞棍，會進一步檢討私德，但絕不碰毒賭。不過他提到「自小玩槍舞棍」遭網友過度解讀，周立波也發表文章做出回應。
周立波交保後，強調槍枝是合法擁有、相信法律會還他清白，不過周立波卻因「自小玩槍舞棍」遭過度解讀，他今（26日）早則發表長文「周立波點評『立波有難，八方點讚」，周立波表示礙於微博發文字數限制，他原意是指：「從小養成的貪玩的個性容易闖禍...以後要加強自律」。
周立波也提出公德、私德概念，他認同公眾人物的私德具有社會影響力，周立波也提到「我成名之後鄙視任何私德方面的醜聞」，並在文章中喊話：「希望各位在炒作、看新聞之餘，也進行一點文化思考，能帶來文化的進步」，周立波再發文再度引發熱議。
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(中時電子報)
關鍵字：周立波、
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