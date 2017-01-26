建築師法修正草案 內政部：不排除與陸談

我要評比

行政院會今天通過建築師法修正草案，內政部政次花敬群表示，未來我將與外國對等認許建築師，透過對等進行考試，取得建築師資格，未來由建築師公會計畫與APEC會員國接觸，其中紐澳及馬來西亞會優先推動爭取相互認許制度，也不排除和中國大陸舉行諮商。

花敬群說，配合國際間推動建築師相互認許潮流，以利進行跨國間或區域談判，助我國建築師取得他國建築師資格，促進建築服務業邁入國際化開拓海外市場。

這次修法重點，還新增執業型態，除個人及聯合建築師事務所外，也新增法人建築師事務所，與國際接軌，同時增列罰責專章，違反行政規定處罰，違反執業建築倫理由建築師懲戒委員會處理。

花敬群表示，這次修法目的，是使建築師事務所大型化，綜整法務、會計及建 工程專業，建立品牌形象，增加國際競爭力。同時強化建築師管理制度，確保服務內容，提高工程品質及維護公共安全。

(工商)