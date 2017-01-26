獨居害健康 年節多陪長輩多訪友

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研究指出，寂寞和心臟疾病有關，專家表示，孤單和寂寞會使老年人健康加速衰退，應趁年節多陪伴、關懷獨居長輩。

據衛生福利部西元2016年資料統計，台灣有超過4萬6000名獨居長者，其中女性比率高於男性。

董氏基金會心理衛生中心表示，據國外相關研究指出，孤單和寂寞會使長者身心健康衰退加速、減短壽命。

一份美國醫學會雜誌彙整研究指出，寂寞和心臟疾病有關，其中瑞典研究顯示，勾選「我感到寂寞」的冠狀動脈繞道手術患者，術後30天死亡率是其他患者2.5倍，5年後死亡率約其他人2倍。

另一份歷時6年追蹤一組1700名平均71歲的長者發現，孤單或寂寞長者在研究結束時有近1/4（22.8％）死亡、25％健康狀況嚴重衰退。對於自己社交生活感到開心和滿意的長者僅12.5％健康衰退、14.2％死亡。

台灣老年精神醫學會理事長賴德仁表示，台灣獨居長者漸漸變多，尤其女性喪偶者再婚比率較低，她們通常不願意搬離熟悉的地方，也擔憂與孩子同住會影響生活並造成孩子負擔，造成獨居者漸增。

賴德仁說，獨居長者通常較易寂寞憂鬱，且被發現身體有問題、鼓勵就醫機率較低，在缺乏支持系統下，沒人提醒按時服藥、複診等而延誤治療。

他說，獨居為長者自殺憂鬱危險因子之一，需重視，建議民眾即早開始建立支持網絡系統，年長時才有人可互動，以紓解壓力、增加動腦機會，擁有健康身心。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，朋友常是良藥，子女可多陪伴爸媽拜訪朋友或外出走走，甚至鼓勵他們結交新朋友、建立新友誼，如結交孫子輩朋友，分享自己經驗。

葉雅馨也建議，可鼓勵長者學習使用電子產品，如收發信件、聽音樂、透過社群或社群網站臉書（facebook）與人產生連結，再者透過定期聚會，如每月一次餐會、每週一次社區下棋會，讓生活依舊精采。1060126

(中央社)