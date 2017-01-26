Gary當嘉賓 RM見台粉獨缺劉在錫
韓國綜藝節目「Running Man」2月10日登台見粉絲，已退出節目的藝人Gary將擔任特別嘉賓，直呼要和大家玩得開心，見面會陣容獨缺因工作無法訪台的藝人劉在錫。
「Running Man」開播6年多，去年Gary退出節目，主持群為劉在錫、李光洙、宋智孝、金鐘國、池錫辰及HAHA。之後掀起換員風波，原定節目2月停播，24日SBS電視台宣布因海內、外粉絲對節目停播遺憾與不捨，取消停播計畫，6名成員決定與節目繼續跑。
2月10日將在台北南港展覽館舉辦「RUNNING MAN 2017 LIVE IN TAIPEI」，主持群將3度登台見粉絲，更是SBS電視台首次官方授權演出，以演唱會規模大手筆呈現。
主辦單位原先公布陣容是李光洙、宋智孝、金鐘國、池錫辰與HAHA，劉在錫因工作檔期確定無法出席。昨天宣布Gary將以特別嘉賓身分出席活動，Gary也錄製影片向台灣粉絲喊話。
Gary先以中文「大家好我是狗哥」，用粉絲替他取的綽號打招呼，直喊「很開心又再度跟台灣粉絲見面了，我會以特別來賓的身分一起和大家同樂」，希望大家可和「Running Man」成員度過歡樂時光，最後再用中文說「謝謝」。1060126
(中央社)
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