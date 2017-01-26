吉野家部分門市 春節調整營業時間
春節前上班最後一天，遊子返鄉湧現人潮，連鎖餐飲品牌「吉野家」除夕至春節期間，部分門市調整營業時間，讓員工回家團圓過好年。
「全台吉野家各門市」
1/27(五)除夕 營業至19:00
1/27(五)19:00~1/28(六)09:00暫停營業
1/28(六)09:00起恢復正常營業時間
「三重正義店」
1/27(五)除夕 營業至19:00
1/27(五)19:00~22:00暫停營業
1/27(五)22:00起恢復正常營業時間
「天津店」
1/27(五)除夕 10:00~19:00
1/28(六)初一~1/29(日)初二 10:00~23:00
「輔大店」
1/27(五)除夕 營業至19:00
1/28(六)初一 09:00~23:00
1/29(日)初二 08:00~23:00
1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間
「中和連城店」
1/27(五)除夕 營業至19:00
1/28(六)初一 09:00~23:00
1/29(日)初二 08:00~23:00
1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間
「捷運店」
1/27(五)除夕 07:00~18:00
1/28(六)初一~1/31(二)初四 07:00~23:00
2/1(三)初五 07:00~22:30
「新店中興店」
1/27(五)除夕 10:00~18:00
1/28(六)初一~2/1(三)初五 10:00~21:30
「三重五華店」
1/27(五)除夕 10:30~16:00
1/28(六)初一~2/1(三)初五 11:00~21:00
「桂林店」
1/27(五)除夕 11:00~16:30
1/28(六)初一 10:30~22:00
1/29(日)初二~2/1(三)初五 11:00~22:00
「捷運二店」
1/27(五)除夕 10:00~18:00
1/28(六)初一~1/31(二)初四 10:00~23:00
2/1(三)初五 10:00~22:30
「凱撒店」
1/27(五)除夕 08:00~16:00
1/28(六)初一~1/30(一)初三 11:00~22:00
1/31(二)初四~2/1(三)初五 08:00~22:00
「亞東醫院店」
1/27(五)除夕 07:00~18:00
1/28(六)初一 10:00~18:00
1/29(日)初二~1/30(一)初三 賣場休息
1/31(二)初四~2/1(三)初五 07:00~21:30
「高雄中華店」
1/27(五)除夕 10:00~18:00
1/28(六)初一~2/ 1(三)初五 10:00~22:00
(中時)
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