中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

吉野家部分門市 春節調整營業時間

中時
點閱52
我要評比
2/10

春節前上班最後一天，遊子返鄉湧現人潮，連鎖餐飲品牌「吉野家」除夕至春節期間，部分門市調整營業時間，讓員工回家團圓過好年。

「全台吉野家各門市」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/27(五)19:00~1/28(六)09:00暫停營業

1/28(六)09:00起恢復正常營業時間

「三重正義店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/27(五)19:00~22:00暫停營業

1/27(五)22:00起恢復正常營業時間

「天津店」

1/27(五)除夕 10:00~19:00

1/28(六)初一~1/29(日)初二 10:00~23:00

「輔大店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/28(六)初一 09:00~23:00

1/29(日)初二 08:00~23:00

1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間

「中和連城店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/28(六)初一 09:00~23:00

1/29(日)初二 08:00~23:00

1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間

「捷運店」

1/27(五)除夕 07:00~18:00

1/28(六)初一~1/31(二)初四 07:00~23:00

2/1(三)初五 07:00~22:30

「新店中興店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~2/1(三)初五 10:00~21:30

「三重五華店」

1/27(五)除夕 10:30~16:00

1/28(六)初一~2/1(三)初五 11:00~21:00

「桂林店」

1/27(五)除夕 11:00~16:30

1/28(六)初一 10:30~22:00

1/29(日)初二~2/1(三)初五 11:00~22:00

「捷運二店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~1/31(二)初四 10:00~23:00

2/1(三)初五 10:00~22:30

「凱撒店」

1/27(五)除夕 08:00~16:00

1/28(六)初一~1/30(一)初三 11:00~22:00

1/31(二)初四~2/1(三)初五 08:00~22:00

「亞東醫院店」

1/27(五)除夕 07:00~18:00

1/28(六)初一 10:00~18:00

1/29(日)初二~1/30(一)初三 賣場休息

1/31(二)初四~2/1(三)初五 07:00~21:30

「高雄中華店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~2/ 1(三)初五 10:00~22:00

(中時)

關鍵字：吉野家春節營業
點閱52
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。