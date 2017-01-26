吉野家部分門市 春節調整營業時間

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我要評比

春節前上班最後一天，遊子返鄉湧現人潮，連鎖餐飲品牌「吉野家」除夕至春節期間，部分門市調整營業時間，讓員工回家團圓過好年。

「全台吉野家各門市」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/27(五)19:00~1/28(六)09:00暫停營業

1/28(六)09:00起恢復正常營業時間

「三重正義店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/27(五)19:00~22:00暫停營業

1/27(五)22:00起恢復正常營業時間

「天津店」

1/27(五)除夕 10:00~19:00

1/28(六)初一~1/29(日)初二 10:00~23:00

「輔大店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/28(六)初一 09:00~23:00

1/29(日)初二 08:00~23:00

1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間

「中和連城店」

1/27(五)除夕 營業至19:00

1/28(六)初一 09:00~23:00

1/29(日)初二 08:00~23:00

1/30(一)初三 08:00起恢復正常營業時間

「捷運店」

1/27(五)除夕 07:00~18:00

1/28(六)初一~1/31(二)初四 07:00~23:00

2/1(三)初五 07:00~22:30

「新店中興店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~2/1(三)初五 10:00~21:30

「三重五華店」

1/27(五)除夕 10:30~16:00

1/28(六)初一~2/1(三)初五 11:00~21:00

「桂林店」

1/27(五)除夕 11:00~16:30

1/28(六)初一 10:30~22:00

1/29(日)初二~2/1(三)初五 11:00~22:00

「捷運二店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~1/31(二)初四 10:00~23:00

2/1(三)初五 10:00~22:30

「凱撒店」

1/27(五)除夕 08:00~16:00

1/28(六)初一~1/30(一)初三 11:00~22:00

1/31(二)初四~2/1(三)初五 08:00~22:00

「亞東醫院店」

1/27(五)除夕 07:00~18:00

1/28(六)初一 10:00~18:00

1/29(日)初二~1/30(一)初三 賣場休息

1/31(二)初四~2/1(三)初五 07:00~21:30

「高雄中華店」

1/27(五)除夕 10:00~18:00

1/28(六)初一~2/ 1(三)初五 10:00~22:00

(中時)