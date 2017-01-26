台鐵暖暖八堵事故 影響4千旅客

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台鐵207次普悠瑪自強號今天上午9時28分在暖暖八堵間撞及闖入軌道路人，總計影響15列次，約4000人。

台鐵207次普悠瑪自強號在暖暖八堵間撞及闖入軌道路人，一度西線暫停，只能以東線單線行車。

台鐵說，當下安排旅客由4131次接駁，10時37分接駁完畢，10時47分到七堵，經鐵路警察處理後現場10時50分放行，10時56分恢復雙線行車，總計影響15列次、約4000人。1060126

(中央社)