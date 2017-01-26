墨總統批美建圍牆 尚未決定取消會川普

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墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天譴責美國總統川普興建美墨圍牆的行動，但沒有明確說明是否取消接下來與川普的會面。

法新社報導，川普命令動工築牆後，墨西哥反對黨領袖便呼籲潘尼亞尼托取消31日與川普的會面。

但潘尼亞尼托表示，他將等這週在華府開會的墨西哥高層代表團回報，並與地方政府首長和國會議員商議後，再決定「下一步該怎麼做」，未提及與川普的會面行程。

他透過電視發表簡短談話說：「我對於美國決定繼續築牆感到遺憾並予以譴責，多年來，這道牆多年來分化而非讓我們團結起來。」（譯者：中央社許湘欣）1060126

(中央社)