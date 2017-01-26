台北市原民會主委 阿美族陳士章接任

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台北市原住民事務委員會主委陳秀惠日前請辭獲准，台北市長柯文哲26日上午宣布，新任主委由前行政院國家永續發展委員會委員，阿美族的陳士章（圖）接任。（台北市政府提供）中央社記者游凱翔傳真 106年1月26日

台北市政府原住民族事務委員會主任委員陳秀惠日前請辭獲准，台北市長柯文哲今天上午宣布，將由阿美族的前行政院國家永續發展委員會委員陳士章接任。

陳秀惠23日以書面方式向柯文哲請辭，柯文哲批准，陳秀惠是柯文哲任內第17名請辭的北市府小內閣成員。

據北市府提供資料，民國69年出生的陳士章現任國立聯合大學設計學院文創學程助理教授，曾任台灣原住民族人文關懷協會理事長等職務。1060126

(中央社)