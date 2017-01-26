童仲彥家暴 民進黨秘書長洪耀福：全黨自我警惕

台北市議員童仲彥今天自行退黨，民進黨發言人楊家俍轉述轉述秘書長洪耀福指示強調，全黨從政同志要以童仲彥的例子，自我警惕。

楊家俍強調，不論黨員是否為終身黨員，或是否自行退黨，本黨相關調查及懲處機制都會持續走完。

楊家俍也轉述秘書長洪耀福指示強調，民進黨身為執政黨，人民會用更高的標準來看待我們，因此不管是私人領域，個人操守或公共事務，我們必須更加嚴格要求自我，全黨從政同志要以童仲彥的例子，自我警惕。

(中時)