陸客不來 飯店Long Stay專案熱賣
陸客不來，政府不理，飯店自救，今年消費者終於等到大便宜。去年底富野集團旗下的台東高野飯店推出Long Stay長住專案，10天9夜兩人同行只要9999元還不加一成，結果不到一個月，已吸引許多遊客到訪，也讓許久不見遊客潮的知本地區慢慢有了回溫跡象。
由於成效顯著，吸引許多飯店跟進，例如知本泓泉溫泉渡假村推出7天6夜2人成行8888元專案，包含6天早餐與3天晚餐，露天溫泉SPA水療設施免費使用；鹿鳴酒店7天6夜單人原價63360元，優惠價17800元，兩人精緻溫泉客房19600元，只要原本價格1/3不到。知本金聯世紀酒店推出6天5夜2人入住23300元起、4人入住33300元起，專案還包含早餐、史博館門票、瀞Massage按摩，還有1500cc小客車48小時自駕遊，解決交通問題。
位於阿里山山腳下，同樣因陸客不來而成旅遊不景氣重災區的嘉義市區飯店也跟進。位於嘉義火車站附近的皇爵飯店即日起推出雙人成行6天5夜7900元Long Stay專案，並贈送2張午餐或晚餐套餐餐券，免費提供電動腳踏車日租券6張，還可免費一次洗衣服務。
上述這些專案，過年期間都可加價適用，例如高野飯店只需初一到初四每天額外加收1000元，嘉義皇爵飯店春節期間每天加收1500元。跟往年春節國旅飯店一晚動輒數千上萬的凱子價相比，今年這價格優惠多了。
(中時)
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