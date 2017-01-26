世界最大燈！朝天宮媽祖要與自由女神爭光
台灣燈會副燈區北港朝天宮斥資千萬元，邀請設計美國自由女神燈效的國際知名燈光設計大師周鍊設計光雕，將這座國家二級古蹟的美從白天延續到夜晚，而且愈夜愈美麗，建築，透過大師設計，成為世界最大、最璀璨的「花燈」。
朝天宮舉辦元宵花燈已超過一甲子，是台灣花燈原鄉。配合台灣燈會，朝天宮更大手筆將邀請國際知名燈光大師周鍊，為朝天宮廟景設計光雕。
董事長蔡咏鍀說，朝天宮建築從屋頂剪粘到神柱壁畫全出自台灣名師之手，廟埕古牆，氣勢磅礡，小至精細的窗花刻畫，大到氣勢雄偉的盤騰龍柱，全是宗教藝術結晶，三川五門建築布置更被評為世界最具代表性的媽祖廟建築，建築之美評價極高，所以只要透過燈光設計，朝天宮本身就是一件最美的花燈。
蔡咏鍀表示，周鍊是美國最大建築照明設計公司的總裁，設計過美國自由女神、北京頤和園等無數馳名國際的照明作品，透過大師之手讓古廟光雕更加永保美麗動人，這也是台灣燈會有史以來最大創舉，是遊客走春最佳首選。
「5、4、3、2、1」，當開關一按，整座古煞瞬間燈火通明，璀璨奪目，近觀遠望都是景致，令人嘆為觀止。
周鍊上午親自到朝天宮介紹鉅作，他說明設計理念是要將朝天宮的美麗從白天延長到夜晚，從形式拓展到心靈，雖然目前許多技術性小細節仍有待克服，但目標是讓燈光更有層次，就像生活一樣，把照明變成生活的一部分，燈光明滅漸次，如同信徒和朝天宮的關係，由一天到一周到一月，甚至永永遠遠。
(中時)
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