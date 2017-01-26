霹靂武俠傳奇特展 中友百貨開展

中友百貨自今日起推出「2017霹靂武俠傳奇特展」，邀請知名掌中戲團-霹靂布袋戲到中友百貨展出。（圖／曾麗芳）

「2017霹靂武俠傳奇特展」自今日起至2月12日，於中友百貨C棟12樓生活展演廳展出。（圖／曾麗芳）

春節期間為了吸引人潮上門逛街購物，中友百貨自今（26）日起推出「2017霹靂武俠傳奇特展」，邀請知名掌中戲團-霹靂布袋戲到中友百貨展出，內容包含傳統戲偶、霹靂萌公仔、精彩影音、兵器展示等；最特別的是，中部首次展出的「魔吞不動城」、以及風靡台灣、日本的「東離劍遊紀」大型場景，都將原汁原味奇幻展出。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「2017霹靂武俠傳奇特展」消息一公佈，就引起許多戲迷及動漫迷關注，因此，中友特別在2月9日晚上舉辦一場「霹靂掌中風雲」大戲，1月13日開始贈票就被秒殺一空，消費者對於能在百貨公司內觀賞布袋戲覺得很新鮮，同時也有許多戲迷想在年節期間回味坐在戲棚下看戲的滋味，感受一些台灣傳統年味。

中友百貨展出的「2017霹靂武俠傳奇特展」，最吸引人的就是二大主題經典場景-魔吞不動城及東離劍遊紀，這是霹靂布袋戲首次將戲劇當中的經典場景搬出攝影棚！在『魔吞不動城』裡，戲偶悠閒的練功、享用糕餅，呼應戲外的春節歡樂氣氛；『東離劍遊紀』則是台灣與日本首次合作，以全新的角色與動漫迷們見面。

主題展中另一個亮點，就是「霹靂劍俠豪情武器展示區」，霹靂戲偶的精緻度眾所皆知，戲偶配戴的武器也是精雕細琢，在這次的展覽中，將難得一見的兵器完整陳列，讓戲迷們可以近距離觀賞。

簡聰政表示，中友百貨每到春節檔期，都會舉辦具傳統年味的展覽活動，今年特別選擇三大傳統戲劇，推出完整的「中友藝術季」，特別邀請掌中戲第一品牌-霹靂布袋戲規畫大型展覽，碰巧今年在雲林舉辦的台灣燈會中，也以霹靂布袋戲做為主燈，中部、南部相互呼應，以霹靂布袋戲帶給民眾歡樂的新年氣氛。

民眾走入展場，可觀賞到傳統的生、旦、淨、末、丑、雜戲偶、布袋戲百年風華演進、到現代的霹靂布袋戲以及高製作水平的影音特輯，滿足各個年齡層消費者，館內另有4尊大型人偶，包括一頁書、楓岫主人、玉傾歡及龍宿，萌翻天的造型、預料將吸引大批粉絲爭相拍照。

「2017霹靂武俠傳奇特展」展出時間為今（26）日起至2月12日，在C棟12樓生活展演廳展出。除了靜態展覽之外，主辦單位安排了許多精彩活動，如2月5日特別邀請霹靂操偶師現場示範與分享木偶在手中活靈活現的演出，歡迎有興趣的民眾可前往觀賞。

(工商)