為2020鋪路？希拉蕊或任談話節目主持人
在2016年的美國總統大選落敗後，美國前國務卿希拉蕊正打算開辦一個電視談話節目。有分析稱，這可能是其為2020年大選鋪路。
英國《每日郵報》報導，如果再次挑戰川普並獲勝，希拉蕊那時就將是73歲的老人了。開電視節目將讓她成為美國年齡排名第二的新聞或談話節目主持人，僅次於The View的貝哈爾(Joy Behar)。
據消息人士的表態，希拉蕊對上述設想保持開放態度。
希拉蕊在2016年競選期間積累了大量上鏡頭的經驗，但還沒有主持過廣播節目。不過，主持節目也意味著將放棄更多豐厚收入的機會，包括公司董事和大學校長。柯林頓夫婦是全美民主黨政治家中最富有者，自從柯林頓2001年離開白宮之後，他們已獲得數億美元演講費。
報導說，還不清楚希拉蕊的節目將在何處播出或何時播出。但消息來源說，希拉蕊決心不消失在背景裡，「她要待在聚光燈下，繼續戰鬥」。
(旺報)
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