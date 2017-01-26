主計長朱澤民：今年經濟審慎樂觀

我要評比

主計長朱澤明說明106年總預算審議結果及拚經濟項目（呂雪彗攝）

行政院主計長朱澤民表示，各項投資、進出口及外銷訂單等經濟指標都相當樂觀，去年第四季進口資本設備更大幅成長30％以上，對長期投資十分有利，民間看好景氣擴大投資，因此今年經濟成長審慎樂觀。

國發會努力目標訂在2.5~3％，朱澤民說，主計總處訂1.87％比去年1.4％明顯成長，未來會更緊盯各項公共建設的執行率，他說，最後二季我國表現比新加坡更好，因此對今年經濟成長不必太過悲觀。

主計總處今天在行政院會報告「106年度中央政府總預審查結果」，其中歲入減列46億元，而原本有四家公股事業釋股，但減列中華電信126億，及中鋼75億元後，釋股僅保留合庫47億元，兆豐40億元，合計87億元，減列201億元。未來公股事業釋股預算會視稅收情況，再斟酌編列。

至公共建設方面，原公務預算編列1800億元，但立法院審議結果，刪減90億元，約刪減5％，但國營事業預算尚未完成審議。如此是否會對拼經濟力道有所影響？朱澤民說，已請各部會及國營事業加強檢討，是否仍有新增投資的必要，各部會盤點後不排除將採預算追加減程序方式處理。

而行動寬頻釋照部分，原編列3G執照收回，釋再釋出4G等新頻普執照，立法院認為透過稀有資源頻普競爭會增加國庫收入，因此增列50億元，讓今年行動寬頻釋照增為200億元。所得稅增列100億元，朱澤民說，財政部稅收雖超徵，但基礎壂高，增幅愈來愈少，要大幅增加將有限。

歲出部分共減列240億元，其中委辦、獎補助、旅行出差費等共刪減209億元，退休人員三節慰問金也刪減2.2億元。今年總預算特色就是新增5+2創新產業400多億元，長照2.0經費170億元。

(工商)