楊仁壽批評年改 民進黨：社會高度共識

前最高法院院長楊仁壽為文批評年改，民進黨發言人楊家俍表示，社會有高度共識。

楊仁壽在文中提到有關溯及既往的討論，楊家俍說，各方有討論意見，民進黨尊重各方的意見與討論。

他表示，但從民調來看，台灣社會對年金改革迫切期待，為了下世代年金的永續，年金改革迫在眉睫，既然社會有高度共識，希望今年內完成年金改革，「政府有責任回應民意的需要」。

(中時)