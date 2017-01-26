NBA》史上第5！韋少生涯第60次大三元
繼續改寫大三元紀錄的雷霆後衛韋斯布魯克，26日再達生涯里程碑，他拿27分、12籃板與10助攻的本季第23次大三元，也是他生涯第60次，正式超越「大鳥」柏德獨占大三元歷史排行榜第5位，雷霆也以114比105力挫鵜鶘。
目前大三元排行榜史上第1的是奧斯卡羅伯生181次，其次是魔術強生的138次，第3是現任公鹿主帥的奇德107次，第4是張伯倫的78次，以韋斯布魯克目前進度來看，才打46場就拿23次大三元，或許本季有機會追上張伯倫。
有了韋斯布魯克稱職組織，雷霆隊友表現漸入佳境，26日先發中鋒亞當斯拿下20分、11籃板與4火鍋，坎特17分、11籃板，歐拉迪波15分，阿布尼斯11分。
鵜鶘則以替補後衛摩爾18分最高，索羅門瓊斯、哈勒戴與伊凡斯各有14分，不過入選今年全明星賽西區先發的「一眉哥」安東尼戴維斯，卻在上半場再度撞傷臀部退場治療，目前傷情還不明朗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。