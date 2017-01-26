NBA》史上第5！韋少生涯第60次大三元

韋斯布魯克正式超越柏德，成為大三元歷史排行榜第5。(取自NBA官推)

繼續改寫大三元紀錄的雷霆後衛韋斯布魯克，26日再達生涯里程碑，他拿27分、12籃板與10助攻的本季第23次大三元，也是他生涯第60次，正式超越「大鳥」柏德獨占大三元歷史排行榜第5位，雷霆也以114比105力挫鵜鶘。

目前大三元排行榜史上第1的是奧斯卡羅伯生181次，其次是魔術強生的138次，第3是現任公鹿主帥的奇德107次，第4是張伯倫的78次，以韋斯布魯克目前進度來看，才打46場就拿23次大三元，或許本季有機會追上張伯倫。

有了韋斯布魯克稱職組織，雷霆隊友表現漸入佳境，26日先發中鋒亞當斯拿下20分、11籃板與4火鍋，坎特17分、11籃板，歐拉迪波15分，阿布尼斯11分。

鵜鶘則以替補後衛摩爾18分最高，索羅門瓊斯、哈勒戴與伊凡斯各有14分，不過入選今年全明星賽西區先發的「一眉哥」安東尼戴維斯，卻在上半場再度撞傷臀部退場治療，目前傷情還不明朗。

(中時電子報)