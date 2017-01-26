北京將持續在南海建設
儘管美國方面近期又再就南海問題發表強硬言論，北京方面仍將會在南海進行建設。三沙市政府近日公布多項建設計畫。
三沙市政府網站近日公布，在三沙市第2屆人民代表大會第2次會議上，市政府發表工作報告指出，2017年，在三沙設市後的第5個年頭，是實施三沙發展規劃和生態環保規畫綱要、促進三沙工作更上一層樓的關鍵年。
根據報告，2017年三沙要健全市級政權組織和基層政權組織，以及做好機構人員編制配備工作。
同時，要研究制定多點、多島工作機制，研究推進區、鎮軍民融合政權建設，以及加快建設政權基礎設施，建成軍警民聯防指揮中心項目等。
報告又提到，三沙要建設永興島標準審判法庭，設立海上巡迴法庭、船務檢察室，以及加強海上綜合執法能力，提高執法裝備水準，擴大執法巡航覆蓋面。
報告並表示，要加快推進西沙島礁碼頭、汙水處理、生態環保等項目的建設；永興島要建設1000千瓦發電站。
另外，年內要力爭上半年建成白馬井等3個漁船停靠港，以及加快建設美濟等軍民合用機場配套設施。
報告還提出組建西沙中心醫院，擴大島礁衛生室建設覆蓋面。
三沙市是海南省管轄的4個地級行政區（市）之一，於2012年設立，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。
外電報導，美國白宮發言人日前曾說，「要確保南中國海國際水域裡的島礁不被中國『侵占』」。1060126
(中央社)
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