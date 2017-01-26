蔡總統參拜馬祖境天后宮 祈求國泰民安

我要評比

總統蔡英文今天與國防部長馮世寬到馬祖慰勉國軍，上午參拜馬祖境天后宮，祈求國泰民安，並與寺廟工作人員合影。

馬祖境天后宮是馬祖地區最具代表性主祀媽祖廟宇，廟方人員表示，媽祖是地區最重要信仰之一，馬祖地名與「媽祖」諧音，顯示兩者關係密不可分。

蔡總統仔細聽廟方人員解說，在廟內駐足許久，尤其對「媽祖靈穴」故事相當有興趣。

蔡總統等人祈求風調雨順、國泰民安。1060126

(中央社)