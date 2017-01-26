美海軍部長提名人比爾登 熟悉大陸

我要評比

美國總統川普今天提名前軍事情報官員、私募基金經理人比爾登（PhilipBilden）為海軍部的文職首長。比爾登擁有廣泛亞洲經驗，尤其熟悉中國大陸。

路透社報導，川普誓言打造美國海軍，由目前290艘艦艇增至350艘，以針對其所稱對抗大陸於亞太快速崛起的軍力。

川普政府23日誓言阻止北京染指南海國際水域的土地，但因大陸國營媒體曾警告此舉將使華府陷入戰爭，導致川普政府與大陸間的關係更加緊繃。

比爾登並無政府公職的經歷。一份白宮聲明描述比爾登為「一位高度成功的商務領袖、前軍事情報官員，以及海軍戰爭學院的網路安全負責人」。

聲明指比爾登將「為美國海軍帶來戰略領導能力、投資紀律，以及亞太區域和網路等專業能力」。政府聲明指比爾登曾於1986到1996年，於美國陸軍後備役任情報官員。

聲明表示，比爾登近期才從HarbourVest公司退休，他是該公司的共同創辦成員；HarbourVest是全球性的私募股權投資公司，在香港設有亞洲的辦事處。

比爾登也是美國海軍官校基金會（U.S. Naval Academy Foundation）主任，以及海軍戰爭學院基金會的董事。他在海軍戰爭學院基金會主持網路衝突研究中心（Center for Cyber Conflict Studies）。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述前北約最高指揮官、退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）上週的談話，指比爾登是「一位在海事事務上擁非凡專業能力的人」。

史塔伏瑞迪斯稱比爾登「是一名亞洲專家，尤其對中國了解特別深」。（譯者：中央社陳亦偉）1060126

(中央社)