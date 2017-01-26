張小燕首戰新聞頻道 3/6小燕有約
藝人張小燕重返TVBS主持新談話節目「小燕有約」，3月6日開播；「綜藝教母」首次在新聞資訊頻道主持節目，她笑說，要讓觀眾看完能睡好覺。
張小燕主持6年多的中天訪談節目「SS小燕之夜」日前停播後，張小燕動向引起關注。TVBS昨天宣布「小燕有約」3月6日起每週一到週五晚間11時在TVBS 56新聞頻道播出。
被譽為「綜藝教母」的張小燕，「真實」是做節目一貫原則，主持訪談不八卦、不揭人隱私；首次在新聞資訊頻道主持節目，她說，「台灣社會不是只有吵架」，很多人認真演戲、唱歌、寫書與做事等，精彩人性與想法可好好談出來，「台灣明明很美的啊」。
張小燕笑說，「我要讓觀眾看完節目可以微笑地睡個好覺」。
TVBS表示，特別規劃在原有時事節目外，加入更從人性出發、感性呈現節目，希望透過張小燕真實溫暖、輕鬆不失敦厚主持特質，讓觀眾感受TVBS積極為社會帶來正能量誠意，也透過張小燕訪談功力，達到挖掘人性價值與台灣自信媒體使命。1060126
(中央社)
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