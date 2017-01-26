上任8個月 林全：如臨深淵如履薄冰

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行政院發言人徐國勇今天轉述，行政院長林全在院會中表示，他上任8個多月，以如臨深淵、如履薄冰心情處理業務，感謝內閣成員努力與辛苦。

行政院上午舉行行政院會後記者會，徐國勇表示，林全在會中說，從去年5月20日至今，在252個日子裡，相信閣員跟他一樣，都抱著如臨深淵、如履薄冰心情處理業務。

林全表示，這段期間面臨很多困難和挑戰，也逐一克服。對內，逐步完成政務官與行政體系、事務官磨合和協調；對外，面對複雜多變國際局勢，及人民對國家內政改革和進步期待。

他說，他了解閣員都非常努力，完成很多非常有意義的事，如「長照2.0」規劃、實現轉型正義、完成勞動基準法一例一休修法和修正電業法，感謝內閣團隊努力。

徐國勇轉述，林全勉勵團隊，過去這幾個月，與各界溝通可能偶有挫折，希望視為「過程」，未來繼續努力，再次感謝閣員辛苦。明天是春節，林全祝閣員新年快樂。

媒體詢問，林全談話，是否代表年後內閣將改組？徐國勇表示，目前沒相關規劃與訊息。1060126

(中央社)