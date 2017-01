川普對外一意孤行 美學者拉不住

美國總統川普上台後,外交及亞太政策諸多變革,惟美學者似乎依舊寄望他回心轉意。多位前朝官員及專家強調維持一中政策重要性、TPP不宜廢除,而北韓無疑是美國最大威脅。

亞洲協會(Asia Society)今晚邀集多位學者舉行「川普與亞洲」(President Trump and Asia: After the Inauguration)座談會,由前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)主持,話題圍繞在「一中」、貿易、反恐、伊朗及北韓。惟不管是立場或看法都與川普大相逕庭。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)認為,美中若起爭執,對美不利,也逼迫亞太區域國家選邊站;美應重視東南亞國家,放棄「跨太平洋夥伴協定」(TPP),以何取代?「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)位階與TPP不同,若改採雙邊協定,將再回到老問題。

華府戰略與國際研究中心(CSIS)學者甘思德(Scott Kennedy)同樣不看好雙邊協定,他認為,TPP成立是為打破WTO談判僵局,非以對抗中國為主,期盼川普新政府再思量。

美國標普全球(S&P Global)首席經濟學家席爾德(Paul Sheard)分析,假若川普不要TPP,可考慮邀中國或區域國家另起爐灶,美甚至可考慮加入中國主導的亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)。

談及北韓問題,陸克文、麥艾文等咸認擁有核武及洲際彈道飛彈的北韓是美頭號敵人,遠甚於恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS),對付北韓不是遊戲。而北韓倒台恐出現難民潮,加上緩衝帶考量,導致中國態度十分曖昧。

惟包括亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)皆認為,美中在南海、台灣或貿易等議題可能針鋒相對,倒是北韓會有共同利益。

南韓駐紐約總領事金起煥(Gheewhan Kim)建議國際社會加大制裁北韓,美中應聯手合作去除北韓核武化,否則南韓、亞洲鄰國或美國將直接遭受威脅。

與會學者也建議川普不宜改變現行一中政策,陸克文說,假若一中都可上美中談判桌,其他都不必談了。夏偉則說,美過去與亞洲國家採取交往政策,不希望今後是對抗局面,建議美中領導人盡速見面,在面子及裡子兼顧下,化解歧見。1060126

(中央社)