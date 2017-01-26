川普對外一意孤行 美學者拉不住

我要評比

美國總統川普上台後，外交及亞太政策諸多變革，惟美學者似乎依舊寄望他回心轉意。多位前朝官員及專家強調維持一中政策重要性、TPP不宜廢除，而北韓無疑是美國最大威脅。

亞洲協會（Asia Society）今晚邀集多位學者舉行「川普與亞洲」（President Trump and Asia: After the Inauguration）座談會，由前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）主持，話題圍繞在「一中」、貿易、反恐、伊朗及北韓。惟不管是立場或看法都與川普大相逕庭。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，美中若起爭執，對美不利，也逼迫亞太區域國家選邊站；美應重視東南亞國家，放棄「跨太平洋夥伴協定」（TPP），以何取代？「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）位階與TPP不同，若改採雙邊協定，將再回到老問題。

華府戰略與國際研究中心（CSIS）學者甘思德（Scott Kennedy)同樣不看好雙邊協定，他認為，TPP成立是為打破WTO談判僵局，非以對抗中國為主，期盼川普新政府再思量。

美國標普全球（S&P Global）首席經濟學家席爾德（Paul Sheard）分析，假若川普不要TPP，可考慮邀中國或區域國家另起爐灶，美甚至可考慮加入中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）。

談及北韓問題，陸克文、麥艾文等咸認擁有核武及洲際彈道飛彈的北韓是美頭號敵人，遠甚於恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS），對付北韓不是遊戲。而北韓倒台恐出現難民潮，加上緩衝帶考量，導致中國態度十分曖昧。

惟包括亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）皆認為，美中在南海、台灣或貿易等議題可能針鋒相對，倒是北韓會有共同利益。

南韓駐紐約總領事金起煥（Gheewhan Kim）建議國際社會加大制裁北韓，美中應聯手合作去除北韓核武化，否則南韓、亞洲鄰國或美國將直接遭受威脅。

與會學者也建議川普不宜改變現行一中政策，陸克文說，假若一中都可上美中談判桌，其他都不必談了。夏偉則說，美過去與亞洲國家採取交往政策，不希望今後是對抗局面，建議美中領導人盡速見面，在面子及裡子兼顧下，化解歧見。1060126

(中央社)