林全慰勉首長辛勞 指如履薄冰引內閣改組揣測？

林全內閣恐改組？（資料照/姚志平攝）

年關將至，行政院長林全在農曆年前最後一次院長慰勉首長辛勞，並表示歷經8個月多月252個日子裡，抱著如臨深淵、如履薄冰的心情處理業務。一席話也引發內閣在年後是否有變動改組的揣測，行政院發言人徐國勇則表示「想太多了」，表示目前或年後並沒有內閣改組的規劃。

林全今天在院會表示，這段期間，內閣面臨很多困難和挑戰，但也逐一克服。對內，已在這段時間逐步完成政務官與行政體系、事務官的磨合和協調，希望未來能有更好的合作和表現；對外，要面對複雜多變的國際局勢，以及人民對國家內政改革和進步的期待。

林揆指出，行政團隊完成很多非常有意義的事，例如「長照2.0」的規劃、轉型正義的實現、勞工休假紛擾在去年底「勞基法」修正後告一段落，另在「電業法」的修正方面，未來核電逐步終止後，電業的轉型也都要做長期規劃和推動。這段時間，我們看到困難有了開始解決的步驟和作法，也有了相當的成績。在此，他要對閣員的努力，致上感謝！

過去這幾個月以來，在龐雜政務下，大家都非常辛勞，林揆指出，雖然面對各界溝通，可能偶有挫折，但希望閣員不要將此視為很大的負擔，而是當作一個「過程」，未來繼續努力。林揆強調，明天開始就是農曆新年假期，希望閣員在維持警覺之餘，仍能放鬆心情。期盼春節過後大家都已做好充足的準備。

(工商)