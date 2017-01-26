推動新南向 吳新興：僑委會發揮人脈鏈結

僑務委員會委員長吳新興指出，總統蔡英文對海外僑務非常重視。政府新南向政策推動對於東南亞地區的僑胞與台商，透過僑委會既有人脈的鏈結，僑委會扮演非常重要的角色。

新政府正大力推動新南向政策，吳新興接受中央社專訪對此表示，政府對僑務工作非常重視，尤其現在新南向政策，對於東南亞地區的僑胞與台商，透過僑委會既有人脈的鏈結，是非常重要的，因此3個月前行政院長林全在聽取16個部會作南向政策簡報時，就特別叮嚀僑委會，「僑委會扮演最重要的角色，就是人脈的鏈結」。

吳新興表示，其他部會在東南亞可能都有些工作，但僑委會在海外長期服務僑胞，經營人脈深，可以全面動起來；他說，全球每個國家都有台灣商會，組織架構非常完整，要動員非常容易。

政府各部會之間是相輔相成，互相幫忙，吳新興說，林全也特別叮嚀加強橫向聯繫，希望各關部會自動自發，協調合作，推動工作。

新內閣上任時，林全就給予重要的原則指示，各部會要建立橫向聯繫的機制，「不要左手不知道右手在幹嘛」，吳新興說，所以僑務工作與各部會之間相關的業務關係，都配合得很好。

吳新興並指出，去年9月到11月之間，僑委會在全球各地辦理僑務榮譽職人員座談，主題是新南向政策的推動，廣蒐僑胞的看法與建議，共舉辦了50幾場，收集到300多個建議，經僑委會篩選、過濾，整合了20個重點，提供給政府了解僑界的心聲與看法。

另外，僑委會也積極邀請和爭取海外僑商回台投資。吳新興指出，海外僑商在僑居地都是深具經營規模，許多都是國際企業。僑務會推動新南向政策，並協助台灣生技醫療及智慧機械等國內創新產業發展，促進與國內創新產業商機交流與技術合作，在去年11月辦理「2016年五大創新產業－生技及精密機械僑商企業家邀訪團」，共邀請來自菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、美國及紐西蘭等6國8名具備投資實力的僑台商參加。

吳新興並表示，他與行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中，主持國內20家優質廠商與生技及精密機械僑商企業家邀訪團的投資媒合會，獲得總金額新台幣3億2000萬元的投資案及採購案。

「政府很縝密在做些事情，只是不會在外面去嚷嚷」，吳新興表示，他是學者出身，對這些事情，在學理上、實務上都運作得很好，僑委會全體同仁都用心落實拓展僑務工作。僑委會關心、服務全球僑胞，在農曆春節前夕，吳新興和僑委會全體同仁向全球僑胞拜年。1060126

(中央社)