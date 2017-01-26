美研發皮膚癌掃描軟體 準確度媲美醫生
根據今天刊登的研究，美國史丹佛大學（Stanford University）研發的圖像掃瞄軟體，可以辨別致命皮膚癌和皮膚良性腫瘤，準確度如同頂尖皮膚科醫生。
法新社報導，研究人員表示，這項有望救命的科技很快就會納入智慧型手機。這讓人聯想到1960年代科幻影集「星際爭霸戰」（Star Trek）中麥考伊醫生（Dr McCoy）使用的診斷裝置。
史丹佛團隊改編一套根據圖像區別物件分類的Google演算法，製出存有將近13萬張皮膚病照片的資料庫。
為起作用，這套軟體將必須分辨良性病變和惡性腫瘤。
電腦科學家「訓練」這套演算法，結合視覺處理與一種稱為深度學習的人工智慧。
一開始結果出奇地好。
史丹佛人工智慧實驗室教授斯讓（Sebastian Thrun）表示：「那時我們想法就改變了。」
「我們說，『看吧，這不只是給學生的課堂作業，這是對人類有所貢獻的大好機會』。」
研究人員在科學期刊「自然」（Nature）刊登的報告中說，他們打造的應用程式（app）在醫師協助微調後，表現得與21位經認證的皮膚科醫生一樣好。
研究人員表示，下一步就是打造智慧型手機版本。（譯者：中央社盧映孜）1060126
(中央社)
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