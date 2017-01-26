民進黨：以童仲彥例子 黨內自我警惕

民主進步黨發言人楊家俍今天轉述民進黨秘書長洪耀福指示表示，須更嚴格要求自我，全黨從政同志要以台北市議員童仲彥例子，自我警惕。

遭指家暴妻子引起軒然大波的童仲彥上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民進黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

楊家俍表示，不論黨員是否為終身黨員，或是否自行退黨，民進黨相關調查及懲處機制會持續走完。

另外，楊家俍也轉述洪耀福指示說，民進黨是執政黨，「人民會用更高的標準來看待」，不管是私人領域，個人操守或公共事務，「我們必須更加嚴格要求自我，全黨從政同志要以童仲彥的例子，自我警惕」。1060126

(中央社)