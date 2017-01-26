川普形象鮮明 陸民對他先愛後恨

新任美國總統川普，在美國國內給人的印象兩極。在太平洋彼岸，卻曾是中國大陸網友瘋狂支持的人物。然而，川普當選後一連串不討北京歡喜的發言，卻讓這些網友轉而破口大罵。

被大陸官方媒體翻譯成「特朗普」的川普（DonaldTrump），無論形象、個性、過往及發言，都給人十分鮮明的印象，也非常符合大陸各階層網友的胃口。因此，在2016年美國總統大選期間，大陸網友利用「Trump」的正確英語發音，戲稱他為「床破」。

川普競選時的死敵、向來不被北京及多數大陸網友所喜的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），則被戲稱為「希婆」。

一個「床破」、一個「希婆」，既押韻，又反映出兩人在大陸民間的鮮明印象。

由於柯林頓擔任美國國務卿期間，對北京一向採取較強硬態度，且積極推動「重返亞太」政策。在大陸網路上，她始終是被指責、咒罵的一方。相形之下，選前一度主張日、韓應支付美軍駐紮費用的川普，立刻受到大陸網友的相對喜愛。

此外，不少大陸網友也基於「看熱鬧」、甚至「幸災樂禍」的預期心理，認為川普上台後，美國也許會出現亂象，相對地將使北京獲利，「曲線幫助中華民族的偉大復興」。

更有網友說，時任中共領導人毛澤東曾向美國總統尼克森說「我喜歡右派，我比較喜歡看到右派掌權」，因此「我聽他老人家的，我支持特朗普」。

這樣的氣氛下，在2016年11月美國總統大選投票日前，大陸網友幾乎是壓倒性地為川普搖旗吶喊，「我川（我們川普）必勝」的口號更是喊得響徹雲霄。11月9日開票當天，這些網友更個個成了川普的啦啦隊。川普確定當選，他們更是歡聲雷動。

然而，當選後的川普，先是主動公布他和中華民國總統蔡英文通電話的消息，隨後質疑北京的「一個中國」主張，並再度抨擊北京趁美國經濟好轉時操縱匯率。不但讓北京繃緊神經，更讓選前大力支持川普的大批大陸「川粉」看得傻眼，喊得大聲的，都先選擇噤聲。

傻眼轉而憤怒，大陸網友對川普的難聽話、狠話，隨後紛紛出籠，直指川普「犯我天朝天威」之聲不絕於耳。當然，也有川粉自找下台階說，「看來『床破』比『希婆』還難搞」，「既然要床破，就來魚死網破」。

在沒辦法直選自己國家最高領導人的情況下，大陸網友對美國總統候選人品頭論足、搖旗吶喊，乃至於當選後幻想破滅、破口大罵，既帶有民族主義的情緒，也隱藏著他們對參與國內政治無門的微妙投射。1060126

(中央社)