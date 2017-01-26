大陸限韓令陰影籠罩南韓娛樂界

南韓媒體今天報導，中國政府為反制南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而採取的「限韓令」陰影籠罩南韓娛樂界，甚至呈長期化趨勢，讓業界憂心忡忡。

南韓聯合新聞通訊社今天引述協助南韓歌手在大陸活動的某經紀公司負責人透露，情況十分嚴重，南韓歌手在大陸活動幾乎停擺，中方不僅不批准南韓國歌手在大陸舉辦演唱會，電視台也停止邀請南韓明星上節目。

這名人士表示，雖然在韓活動的中國籍歌手仍在中國大陸正常活動，但南韓籍藝人和在大陸製作電視節目的南韓編導在大陸活動全面受阻，有的編導乾脆捲鋪蓋回國了。

據報導，南韓明星的在大陸活動從去年10月開始亮起了紅燈，部分歌手在大陸活動被取消，鳥叔PSY、黃致列等南韓藝人上電視節目的鏡頭，被打上馬賽克甚或全部剪掉。宋仲基代言的手機廣告也被台灣明星彭于晏取代，劉仁娜在中國電視劇「相愛穿梭千年2」中遭換角重拍等。

報導指出，中國政府去年12月批准南韓雙人組合樂童音樂家在上海舉辦演唱會後，行業曾期待此舉標誌著中國「限韓令」有所鬆綁。

之後，南韓藝人在大陸進行的小規模演出接連獲批准，另一家經紀公司的負責人表示，有傳聞稱，中國政府會逐漸批准在北京、上海等地舉行的2000座以下小規模演唱會，但何時全面批准南韓歌手在大陸表演仍是未知數。

南韓造星經紀公司表示，有韓籍成員的旗下偶像組合只能在港澳台以完整陣容亮相，僅有非韓籍成員仍在大陸活動。

報導指出，南韓綜藝「Running Man」在大陸獲得超高人氣後，不少南韓綜藝編導和綜藝策劃公司紛紛進軍中國市場，但目前他們的在大陸活動嚴重受阻。去年進軍中國的南韓某策劃公司一名編導指出，南韓編導製作的作品紛紛被電視臺拒絕。1060126

(中央社)