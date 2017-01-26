金雞年逛科工館 抽IPhone7 plus

國立科工館推出「金雞送金機」活動，圖為活動海報。（呂素麗翻攝 ）

高雄國立科工館推出「金雞送金機」活動，為了迎雞年，並推廣去年剛啟用的電磁波探索體驗專區，即日起至2月28日只要到電磁波探索體驗專區參觀並拍下照片，進入科工臉書活動專屬貼文，網址是 https://goo.gl/k2eWQq，在這則貼文上先按讚、再親自留言，就有機會抽中金色Iphone7 plus 128GB。

「電磁波探索體驗專區」位於科工館北館2F「電信@臺灣」展示廳內，可由「電信@臺灣」展示廳右側出口進入比較快；科工館除除夕及初一休館外，其餘時間都開放，逢周1也開放。

科工館表示，貼一張本人在科工館2F參觀「電磁波探索體驗專區」的合影，並寫下「我__月__日到科工館2F參觀『電磁波探索體驗專區』，了解電磁波、認識基地台，展區還可以實地測試！！真是一趟知性滿滿的科普之旅」。

科工館屆時將依據「您的留言被按讚數最多」（取前2名）、「您的留言的回覆則數最多」（取前2名），送出四大喜！獎品另有IPAD pro （wifi/128GB/9.7吋），金色（Gold）、Samsung Gear IconX無線運動藍芽耳機、Samsung Gear Fit2 GPS藍芽智慧運動手環。

科工館表示，遴選結果應為4人，不得為同一人，如遇重覆，順位遞補；遴選過程科工館有權利解釋並刪除無效資訊（包括與本案無關的字眼、負面資訊、同時間大量留言灌水等留言文字）留言最終則數。

科工館指出，本案所送出的3C通信產品，將於遴選結果公佈於官網後，主動以FB方式聯繫、通知、驗證臉書帳號本人有關後續領獎及機會中獎稅繳納事宜，如有放棄者，則順位遞補。

(中時)