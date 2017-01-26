行竊失風刺死屋主慣竊 判刑18年確定

61歲男子楊明和，前年潛入高雄中油員工宿舍偷東西，結果莊楊姓員工發現，楊為掙脫追捕，竟拿出折疊刀刺向莊的胸部，造成莊失血過多死亡，案發後，警方根據現場找到一片碎裂的安全帽壓克力罩上的一枚指紋，查出是慣竊楊明和犯案。案經最高法院審理後，駁回上訴，判楊有期徒刑18年，褫奪公權6年確定。

楊明和是在2015年4月9日凌晨潛入高雄市楠梓區中油公司1樓的宿舍行竊，他撬開大門驚動屋內的莊姓被害人，與莊在屋外巷道扭打，楊持摺疊刀往莊胸口及肩膀刺入，行凶後，騎乘贓車逃離現場。

莊男全身是血，忍痛走到高雄捷運楠梓加工區站出入口，路人見狀報警；他當時還意識清楚，對趕到現場的警員說，要抓小偷，結果被刺殺。莊男送醫急救後不治死亡；楊則在2天後於睡夢中在出租套房內被捕，他落網供稱，為了逃離現場持刀行凶。

原審高雄高分院審理認為，楊素行不佳，四肢健全，沒有難以謀生的情形，卻不思以正當手段獲取財物，犯後僅坦承持刀刺被害人，審理期間又未能與死者家屬和解，依殺人等罪判楊有期徒刑18年，褫奪公權6年。案經上訴最高法院，今(26)日被駁回，全案定讞。

(中時)