獨家》衛福部長年後異動？傳次長呂寶靜接任

衛福部政務次長呂寶靜。（報系資料照 劉宗龍攝）

內閣傳異動，衛福部長林奏延屢遭點名，據指出，蔡文英總統今年在衛福重要政策，除了長照，還是長照，且要求長照2.0今年必需落實八、九成，高層對於衛福部推動長照成效一直不是很滿意，認為由醫師擔任部長要全力完成長照任務有一定的困難，加上林奏延與高層長照重要推手林萬億政委傳出心結，林奏延恐因而去職，接任人選，傳由林萬億屬意、現於衛福部負責督導長照業務的衛福部次長呂寶靜接任，可能成為首位社福背景的衛福部長。

呂寶靜原為政大社工所教授、長期深耕老人福利，與林萬億在社福體系互動早且深，相當獲林萬億信任及賞識，據指出，當初呂寶靜出任衛福部次長為林萬億所欽點，林奏延雖為部長，但對這席副手，只能照單全收。

林奏延去年5月上任衛福部長時，對於長照業務原尊重政院主導，但政院長照會議屢次跳過衛福部長，直接通知呂寶靜次長，呂寶靜亦只聽命林萬億，林奏延對於長照業務幾被架空，「大政委、小部長」閒語因而不脛而走。

林奏延對於自己未主導，卻被外界批評衛福部執行長照不力，覺得對他並不公平，去年9月因而對外宣佈長照規劃回歸衛福部，每周由他親自主持開3次長照會議，藉以宣示主導權，也因而傳出與林萬億互有心結。

林奏延接手長照後，不僅多次召開長照會議，並固定每周召開長照例行記者會對外說明，也親自帶記者訪視長照機構，積極展現企圖心，但由於來自醫界，對社福體系本就不熟悉，長照推行一直無法深入，林奏延內心雖急，但實質接手迄今才4個多月，要端出驚人成績實非易事，雖為非戰之罪，但仍難挽回頹勢。

過去，醫界與社福一直是兩條平行線，社福併入衛福部後，像是強迫成親，兩個領域一直格格不入，由於部長大多來自醫界、公衛，不免重醫療輕社福，對於社福人士可能出掌衛福部，醫界人士不免抱怨，衛福部的業務不是只有長照而已，但長照現成為當前福部火紅的業務，唯長照是瞻，連原來一直被外界視為備位部長的衛福部次長何啟功，因非出身社福，都必需暫時「避避風頭」，沒有任何位置是非誰不可，但呂寶靜學者風格，常忘了角色轉換，也讓不少人頗有微詞，衛福部是否出現首位社福背景部長，農曆年後揭曉。

(中時)