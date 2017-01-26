工業及服務業帶動 菲去年成長6.8%
在工業及服務業的帶動下，菲律賓2016年全年經濟成長率達到6.8%，政府官員表示，成長腳步可能僅次於中國大陸。
菲律賓政府為2016年訂下的全年經濟成長目標為6%至7%，去年各季度經濟成長值依序為：6.9%、7%、7%以及6.6%。
社會經濟企劃部長波爾尼亞（Ernesto Pernia）今天在記者會上說，最新公布的成長數字顯示「菲國經濟成長強勁且穩定」。
菲國過去7年實質國內生產毛額（GDP）成長移動平均達到6.3%，是1978年以來的最高值。
波爾尼亞表示，就全年成長而言，菲國可能僅次於大陸的6.7%，高居第2名。
若單就第4季成長而言，菲律賓在新興國家中也是名列前茅，可能僅次於中國大陸的6.8%和越南的6.7%。
第4季的6.6%成長主要是受國內需求所帶動，在主要經濟產業上，工業成長7.6%、服務業成長7.4%，但農業下降1.1%。
去年第4季的淨主要所得（Net primary income）成長值從前一年同值11.5%降至4.1%，國民所得毛額（GNI）也從7.3%下滑至6.1%。
在菲國人口可能已於第4季達到1億390萬的情況下，菲國人均GDP與人均GNI成長值分別為4.8%及4.4%。
波爾尼亞樂觀估計，菲國2017年經濟成長可望介於6.5%至7.5%之間。1060126
(中央社)
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