台北燈節2月4日登場 交管資訊看這邊

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台北燈節2月4日至12日在中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂、西本願寺及西門紅樓舉行，警方將針對周邊進行交管，提醒民眾改道行駛。

台北燈會移師台北市西區，安排各式活動、展覽，台北市警方將視北門人潮聚集情形，管制延平南路（忠孝西路-中華路1段9巷），至於開閉幕、西城嘉年華大遊行則擴大管制範圍。

燈會開幕活動管制時間為2月4日下午4時至晚上8時30分；閉幕則為2月12日下午5時至晚上9時30分，警方將管制成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）。

至於2月11日舉行的西城嘉年華大遊行，警方管制分兩階段管制，第一階段為當天中午12時至晚上8時，管制中華路（忠孝西路-成都路）、開封街及武昌街 (中華路-延平南路)、洛陽街(中華路-忠孝西路16巷)、漢口街及峨眉街（西寧南路-中華路)、延平南路（漢口街至武昌街）。

第二階段為當天下午5時至晚上8時，管制成都路（中華路-康定路）、康定路（成都路-武昌街）及漢中街（成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北）。

北市警表示，除了這些管制點，包括環河南路/漢口路、康定路/內江街、康定路/桂林路、桂林路/中華路、愛國西路/中山南路、中山南路/忠孝西路及鄭州路/塔城街，則視交通狀況實施彈性管制；期間也會加強取締，呼籲民眾改搭大眾運輸前往。1060126

(中央社)