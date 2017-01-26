元培醫工校友赴非友邦 助提升醫療品質
元培醫事科技大學校友洪政宏曾兩度赴非洲布吉納法索，成為台灣援外計畫中首位醫工駐地輔導人員，在當地協助建立醫療儀器的管理系統，提升醫療品質。
洪政宏是元培醫事科技大學醫工系日間部四技第一屆畢業校友，目前在南投埔里基督教醫院服務，擔任醫工課課長，曾在2014年、2016年前往西非布吉納法索，進行援外工作。
元培醫事科技大學表示，布吉納法索是台灣的非洲友邦國，近日宣示持續與台灣維持友邦關係，原因之一是台灣提供醫療援助計畫，協助建設布吉納法索國家醫院，不同於以往以醫護人員人力支援或捐助物資為主的醫療援助，這次計畫是從無到有、一磚一瓦的協助布國建置醫院硬體設施。
本身是南投人的洪政宏，自元培醫工畢業後，首份工作到南投埔里基督教醫院服務，當時醫院尚未有醫工單位，他進入埔基後，成立醫工課，2014年首次進入西非協助，成為援外計畫中第一位醫工駐地輔導人員，當時布國正值政變，常在醫院裡聽到槍聲，同時飽受瘧疾與伊波拉病毒等傳染病的威脅。
洪政宏表示，這是一次難得的人生經驗，在當地協助建立醫療儀器的管理系統，輔導醫工人員進行醫療儀器的保養與維修，使這些醫療儀器能夠在醫院做最有效的運用，提升民眾的醫療品質。
在工作過程中，洪政宏也表示，感受布國的同事對他的態度，從冷漠猜疑到尊敬感謝，並眼見醫院的營運日益穩定，更讓他充分體認自身工作的價值與成就感。
去年底返國後，洪政宏也訂下未來工作方向，在醫院支持下，希望將服務觸角伸入居家，提供更親民更完整的醫療設備支援，他也肯定當年在醫院實習的經驗，成為他確定職涯走向的重要課程。1060126
(中央社)
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