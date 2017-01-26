宜縣府管轄遊憩景點 初一起開放入園

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宜蘭縣政府今天說，為因應農曆春節環境整理及營運準備工作，縣府所轄的遊憩景點除夕當天暫停開放，大年初一起正常開放入園。

縣府工商旅遊處表示，由縣政府管轄的頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、五峰旗風景區、宜蘭旅遊服務中心、龍潭湖風景區、冬山河親水公園、冬山河生態綠舟、武荖坑風景區、豆腐岬、清水地熱、梅花湖風景區及南澳農場等遊憩景點，將在除夕暫停開放，初一起恢復正常開放入園。

縣府文化局說，宜蘭美術館及蘭陽博物館從大年初二起恢復開放；百果樹紅磚屋大年初四起恢復營運；至於文化中心、台灣戲劇館、宜蘭演藝廳與縣史館，在春節期間全部休館。1060126

(中央社)