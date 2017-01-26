養生風起 阿舍食堂推健康食品
國人近年的養身觀念愈趨成熟，健康飲食更是養身不可或缺一環。曾以乾麵造成旋風的阿舍食堂推出全新品牌「小食趣」，秉持品牌精神「兼具美味與健康」，以健康養身食品讓消費者吃好又健康。
小食趣推出的「黑米夾心海苔」，以獨特甘醇醬油，非油炸純烘焙製作海苔，海苔富含多種維生素與礦物質，天然且容易栽種，搭配黑米、杏仁等穀物內餡，一口咬下酥脆海苔特殊鹹香味與穀物扎實口感，迸出全新滋味。
(中時)
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