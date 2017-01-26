華信航空總經理韓梁中 親扮金雞向旅客賀新年

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華信航空總經理韓梁中扮成金雞向旅客拜年。(圖：華信提供)

大家都要沾沾金雞的喜氣。(圖：華信提供)

摘下金雞超大頭套的韓梁中終於可以輕鬆的與乘客拍照。(圖：華信提供)

韓梁中身材維持的好，穿金雞裝還能擺姿勢拍照。(圖：華信航空)

春節疏運開始，全國各機場充滿返鄉過年的人潮，華信航空總經理韓梁中特於除夕休假前一天，在松山機場親扮金雞向返鄉搭機旅客賀年。在華信航空櫃台準備搭乘金門、馬公班機的旅客，看到韓總經理喜氣洋洋的金雞打扮，都報以熱烈的掌聲，現場充滿年節歡樂氣氛。旅客開心從金雞手上接過巧克力糖果，現場小朋友更喜獲紅包、沾滿喜氣，象徵2017年雞年行大運的開始。

台中機場一樣擠滿返鄉旅客，華信航空台中站經理余明德，則裝扮成財神爺在台中機場候機室向旅客拜年，財神爺也特別登上華信航空飛機上，手持春聯向旅客恭賀新喜，獲得機上旅客熱烈掌聲。

華信航空為配合春節疏運，讓民眾都能順利返鄉歡度新春佳節，調整機隊運能，除原提供正班機364架次，另調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機之運能，增開離島航線加班機計220架次，提供29,000席機位，來滿足春節疏運期間，旅客返鄉、出遊之需求。

華信航空春節期間，整體機位數比去年多30%。針對春節期間離島離峰班機，華信航空推出特優惠價，在華信航空官網推出5.5折優惠，針對離島居民，可透過離島各大旅行社，購買華信航空春節離峰離居約5.1折優惠機票。

(工商)