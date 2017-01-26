回應天王吳宗憲高鐵通訊差 政院這樣說

行政院會後記者會26日在行政院新聞中心舉行，行政院發言人徐國勇（右2）主持，主計總處主計長朱澤民（右）等人出席。(中央社)

針對綜藝天王吳宗憲昨天在臉書上批評高鐵通訊品質差，行政院發言人徐國勇今天在院會後記者會表示，行政院會在7月完成北部隧道漏波電纜的改善，8月世大運之前要完成34列車WiFi的裝置，會大幅提升旅客搭乘高鐵使用4G或Wi-Fi的通訊品質。

徐國勇說，新政府去年5月上任後就已注意到高鐵通訊品質的問題，馬總統雖曾經承諾在高鐵建設WiFi，改善通訊品質，但9月高鐵真正發包建置，作相當大改進。

徐指出指出，原先高鐵規劃是到今年底提供兩列車的WiFi服務，明年年底完成34列車廂安裝，但在行政院要求下，將於今年世大運8月之前完成所有34列車的安裝並提供服務，讓國內民眾及國外來台參加世大運的選手及旅客均能使用這項服務。

徐國勇並說，目前高鐵提供4G及WiFi服務，主要碰到的問題是北部隧道太多，及國內民眾抗拒基地台的建設，影響到網路通訊品質，高鐵已和中華電信合作，在GR16的列車進行了三個月測試，通傳會也協調業者將在北部隧道內溢波電纜安裝進度，從明年中提前到今年7月底前完成4G通訊品質改善，另行政院科技會報辦公室也和NCC共同協助電信業者，在中南部強化基地台共構建置，讓網路訊號含蓋率更為完整。

此外，徐國勇說，行政院也在台北車站，北捷等重要公共設施據點，加大通訊頻寬，讓民眾上網的速率更快。

(工商)