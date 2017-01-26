《52赫茲我愛你》公益首映，林佳龍送繪本傳愛

台中市長林佳龍（右六起）、導演魏德聖及彰化縣長魏明谷力挺公益，今天與家扶小朋友一起觀賞電影《52赫茲我愛你》。（盧金足攝）

彰化家扶中心感謝台中市長林佳龍（右）及彰化縣長魏明谷（左起）、導演魏德聖。（盧金足攝）

《52赫茲我愛你》今天全台首映，第一次將整個影城包場做公益放映，創下新紀錄。（盧金足攝）

導演魏德聖電影《52赫茲我愛你》今天（26日）到台中送愛心，邀請1500多名家扶中心兒童免費看電影，台中市長林佳龍力挺公益，加碼送每個小朋友一人一本電影繪本，彰化縣長魏明谷號召團體個人捐款，出動25輛遊覽車，將彰化偏鄉弱勢學童接駁到台中，在過年前一起用愛傳遞溫暖。

魏德聖新電影《52赫茲我愛你》今天全台首映，魏德聖表示，這次是有史以來第一次將整個影城包場做公益放映，感謝各界共襄盛舉促成活動，一起達成這項新紀錄。

認養多名家扶兒童的林佳龍感謝魏德聖發起這項公益活動，在小年夜舉辦，也像照顧自己的孩子一樣；透過電影《52赫茲我愛你》可讓觀眾思考，如何將自己的聲音與關懷傳遞給他人；他迫不及待帶家人小孩一起欣賞，也邀請民眾春節期間走進影院觀賞這部動人好片。

林佳龍也特別感謝魏德聖大力支持去年10月在霧峰開工的中台灣影視基地，不僅錄製影片祝賀，造浪池也由於魏德聖協助，順利保留下來；他希望台中有更好的電影拍攝環境，讓個城市都是攝影棚，期待台中成為魏導演新電影中的場景。

此外，水湳的「中台灣電影中心」已規畫完成，預算也已編列，未來可以成為台灣影視音展示空間，將舉辦各式活動。

魏明谷感謝社會公益團體及個人贊助25部遊覽車，以及威秀提供1500份爆米花，也感謝魏德聖另外贈送2000張電影票，讓弱勢孩童也能欣賞好電影。

受邀欣賞電影、來自彰化單親家庭13歲的歐小妹妹說，平日下課後都在家裡幫忙媽媽做家庭代工，從來沒有進電影院看電影，看到台中影城又大又新穎，非常興奮。

電影《52赫茲我愛你》已於北美、德國等52個城市放映，主題描述「愛」與「不孤單」。魏德聖希望透過電影，讓每個人都感受到台灣是一個充滿各種愛的地方，無論身在何處，都不應該孤單。

片中主演林忠諭(宇宙人-小玉)、莊鵑瑛(棉花糖-小球)、米非(小男孩樂團)、趙詠華、林慶台也出席記者會分享拍電影的心得，除音樂創作外，拍攝電影是完全不同的體驗。

(中時)