桃猿今起放5天年假 年後赴石垣島戰羅德
準備過農曆新年，Lamigo桃猿第一階段春訓今天(26日)告一段落，明天起全隊放5天年假，2月1日於屏東展開第2階段春訓，接著部分球員將在2月10日啓程前往石垣島參與「亞洲門戶交流賽」，與日職千葉羅德海洋隊進行交手。
桃猿今年春訓分兩階段報到，大部分球員都已在本月14日報到隨球隊訓練，而第一階段春訓今天結束，總教練洪一中除了先預祝大家新年快樂外，也叮嚀球員休假期間小心安全、把握時間陪伴家人，但不要讓身體鬆懈，準備以積極愉快的心情面對下一階段春訓。
放完5天年假後，全隊2月1日恢復訓練，屆時包括王溢正、黃浩然、詹智堯等球員也會加入，全員到齊，練4休1，第二階段春訓期間球隊將安排自辦熱身賽，而日前桃猿所公佈的亞洲門戶交流賽的25人名單，2月10日將啓程前往石垣島，與羅德隊在13、14日進行2場交手。
(中時電子報)
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