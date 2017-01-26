外埔國中能源科學營 充實寒假生活

外埔區外埔國中舉辦為期4天的能源科學營。（陳淑娥翻攝）

學生學習動手做，做中學增長知識。（陳淑娥翻攝）

為充實學生寒假生活，讓學生多元學習，外埔區外埔國中舉辦為期4天的能源科學營，22日至25日邀請台灣師範大學工教系學生下鄉服務，規劃將科學、藝術等生活元素融入課程中，工教系學生林昱儒說，透過實作課程正確培養國中生動手做及解決問題的能力。

台灣師範大學工業教育系共有57位學生志願下鄉當服務，規劃活潑又具創意的課程，例如學生運用生活中常見的材料，結合馬達與發電機原理做出有趣的小玩具，像紙飛機發射器、風動車及能源車，讓學童體驗不一樣的實驗課程，並學習如何從生活中節約能源，動手做的過程中啟發學生多元智慧。

學校也於24日晚上舉辦晚會，參加營隊的47位學生站上舞台表演，為自己的寒假生活留下難忘的回憶。外埔國中校長李文題表示，四天營隊活動讓學生增廣視野，培養團隊合作的人際關係，充實寒假生活；學校也提供獎學金，優先讓弱勢學生參加能源科學營活動。

教育局長彭富源表示，鼓勵學校寒暑假舉辦多元學習的育樂營，充實學生假期生活，而為呼應工業4.0人才培育，教育局也須先朝教育4.0邁進，自104年起補助高、國中小共20校設置創新學習實驗室，更設置全國首創Maker夢想行動專車，預計3月底啟航將夢想傳送至各級學校，以培養學生創客所需的各種能力。

(中時)