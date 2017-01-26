在台難生存不只她 劉樂妍再問：政府不用負責嗎

劉樂妍接受專訪透露在大陸生活方便。（圖／翻攝自秒拍）

劉樂妍自比只是在台被消滅的中產階級之一。（圖／取自劉樂妍臉書）

劉樂妍近來在大陸發展。（圖／中時資料照片）

性感女星劉樂妍（Fanny）先前爆出「遼寧艦護台說」後，最近她接受東南衛視專訪，透露覺得在大陸生活較方便，直言回台後難活下去，引發外界討論，剛剛她再上臉書解釋沒嫌通告費8800元少，並自比「不過是在台灣被消滅的中產階級之一的縮影」，如今不少藝人都因在台難生存而另謀生財之道，使劉樂妍忍不住問：「政府不用負責嗎？」

劉樂妍剛剛在臉書轉發有關她的新聞，標題寫到「通告費8800嫌少」，對此她澄清沒嫌過這數字太少，「8800不過就是我這個身分等級的通告小明星應得的！！問題是，台灣還有哪個節目給的起我們這樣的小明星8800？」

劉樂妍指出，如今許多藝人都做起兼職，白雲去作彬葬業、NONO賣雞排、小Call當直播主播，她認為自己只是在台被消滅的中產階級之一，若台灣工作機會多、酬勞好，她也不需離鄉背井到大陸工作，「台灣中產階級被消滅，政府難道不用負責嗎？我只不過説的是實話，你們為什麼都不敢聽？」並指：「製造兩岸對立分裂中華民族，你是千古罪人！」

(中時電子報)