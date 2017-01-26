司改會申請黃世銘等卷宗不准 高院認有理

我要評比

財團法人民間司法改革基金會，針對王金平司法關說案，向「檢察官評鑑委員會」申請閱覽、複製前檢察總長黃世銘、檢察官楊榮宗、鄭深元、林秀濤及前高檢署檢察官陳守煌等5人卷宗資料，被檢評會否決准後，提行政訴訟。台北高等行政法院審理後，認為沒有符合《政府資訊公開法》公開規定，判決司改會敗訴。

(中時)